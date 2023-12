Polizei hält Auto mit illegalen Böllern an

Mit illegalen Böllern aus Tschechien im Auto sind drei Jugendliche und ein Mann auf dem Weg nach Deutschland bei Furth im Wald (Landkreis Cham) von der Polizei gestellt worden.

Der 18-Jährige sowie zwei 15-Jährige und ein 16-Jähriger gaben den Ermittlern gegenüber zu, in Tschechien Silvesterböller gekauft zu haben, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Die insgesamt 184 Böller kassierten die Beamten am Samstag ein.

Die vier Beteiligten müssen sich in einem Strafverfahren nach dem Sprengstoffgesetz und nach der Abgabenordnung verantworten. Zudem müssen sie für die Entsorgung bezahlen. (dpa/lby)