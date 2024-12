Polizei Schwandorf ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Symbolfoto: Mario Wallner, pexels.com

Friedhof verwüstet – Polizei ermittelt mutmaßliche Täterin Kurz vor Weihnachten hatte die Polizei Neunburg vorm Wald im Landkreis …

Quelle: PI Burglengenfeld

Auto aus der Vils geborgen Ein Auto ist am Dienstagvormittag bei Dietldorf im Kreis Schwandorf treibend …

Symbolfoto: Rainer Sturm, pixelio.de

29-Jähriger bedroht Reisende in Regionalbahn Am Freitagnachmittag (13. Dezember) hat ein 29-Jähriger in einer Regionalbahn …

Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de

Kerze löst Brand in Heselbach aus Bei einem Brand in einem Haus in Heselbach bei Wackersdorf im Landkreis …

Symbolfoto: dagmar zechel / pixelio.de

Auto-Mobber bedrängt Senior in Wackersdorf Ein 73-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagvormittag in der Friedhofstraße in …

Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de