Premiere der Thurn und Taxis Festspiele abgesagt

In Regensburg hat ein drohendes Gewitter gestern Abend der Premiere der Thurn und Taxis Festspiele einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Kurz vor Aufführungsbeginn der Oper «Carmen» wurden die Zuschauer bei Nieselregen via Lautsprecherdurchsagen zum Gehen aufgefordert. Zuvor mischte sich Hausherrin Gloria von Thurn und Taxis unters Publikum im Schlossgarten. Eine Demonstration fand am Abend vor dem fürstlichen Anwesen nicht statt. In jüngster Vergangenheit hatte es mehrfach Protest gegeben. Grund dafür sind Äußerungen von Gloria von Thurn und Taxis. Ihr werden Nähe zu Rechtsextremen und Homophobie vorgeworfen. Die 64-Jährige weist dies zurück. (dpa/lby)