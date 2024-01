Protestmarsch in Tirschenreuth

Am Sonntag (14.01.) wollen die Menschen in Tirschenreuth ein deutliches Zeichen setzen, denn die Krankenhäuser in Tirschenreuth und Kemnath sollen erhalten werden.

Mit einem Protestmarsch wollen die Teilnehmer gegen die Reformpläne der Kliniken Nordoberpfalz demonstrieren. Zum Schweigemarsch werden bis zu 5. 000 Teilnehmer erwartet. Der Zug setzt sich ab 14 Uhr von der Notaufnahme des Krankenhauses Tirschenreuth in Richtung Landratsamt in Bewegung. Am neuen Parkplatz am Fischhofpark findet anschließend eine Kundgebung statt. Folgende Straßen sind wegen der Protestaktion zeitweise gesperrt: Die St.-Peter-Straße von der Notaufnahme bis zur Kreuzung Franz-Heldmann-Straße/Mitterteicher Straße und die Mähringer Straße bis zum Freibad. Parkplätze stehen beim Stiftland-Gymnasium, am Parkplatz der Firma Hamm sowie am Festplatz zur Verfügung. Die Teilnehmer des Protestmarsches treffen sich ab 13 Uhr vor dem Krankenhaus.