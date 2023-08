Prozess: Mann niedergestochen und lebensgefährlich verletzt

Symbolfoto: David Inderlied/dpa

19-Jähriger niedergestochen – Tatverdächtiger in Klinik eingewiesen Nachdem ein 19-Jähriger in Regensburg niedergestochen wurde, ist der 25 Jahre …

Symbolfoto: Pixabay, pexels.com

Sinzing: Junger Mann greift 27-Jährige an Am Freitag kam es in Sinzing im Kreis Regensburg zu einem gewaltsamen Angriff …

Foto: Rike, pixelio.de

Barbing: Zimmernachbarn mit Messer verletzt Ein 62-jähriger Mann hat am Samstagabend in einer Pension in Barbing im …

Foto: Lino Mirgeler/dpa

Nächtliche Attacke in Regensburg – Mann in Untersuchungshaft Nach einem nächtlichen Angriff auf einen Mann in Regensburg sitzt ein …

Foto: Kripo Regensburg

Polizeitaucher finden Jagdwaffen von Raubüberfall Rund drei Monate nach einem Raubüberfall auf einen dabei schwer verletzten …

Foto: Rike, pixelio.de