Radfahrer stirbt nach Unfall mit Autofahrer

Eine Woche nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Neukirchen und Schönlind im Landkreis Amberg-Sulzbach ist der verunglückte Radfahrer am Mittwoch (01.09.) in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

Als Angehöriger einer fünfköpfigen Radfahrergruppe aus Nordrhein-Westfalen war der 83-Jährige am 25. August vom Pkw eines 86jährigen Autofahrers erfasst und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber verbrachte den Senior in ein Krankenhaus. Am Ende konnten die Ärzte sein Leben nicht retten.