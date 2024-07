Radmutter an allen vier Autoreifen gelockert

Ein Unbekannter hat an einem Opel Corsa in Waldsassen im Landkreis Tirschenreuth an allen vier Rädern die Radschrauben gelockert. Glücklicherweise blieb die Fahrerin unverletzt.

Der Täter machte sich vermutlich am Donnerstag in der Zeit von 8:30 Uhr bis 9:15 an dem Pkw, der in der Prinz-Ludwig-Straße geparkt war, zu schaffen. Nachdem die 31-jährige Frau mit ihrem Pkw weggefahren war, bemerkte sie verdächtige Geräusche und ließ das überprüfen.

Die Polizei Waldsassen ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Zeugenhinweise.