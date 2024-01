Räder von mehreren Neuwagen demontiert

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag bei einem Mercedes-Autohaus in Naila die Räder von 5 neuwertigen Autos abmontiert.

Die Fahrzeuge wurden dazu auf Beton-Pflastersteinen aufgebockt, welche zuvor aus dem Pflaster auf dem Gelände entnommen wurden. Anschließend wurden die Räder aber abholbereit zurückgelassen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro, der Wert der Räder beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Warum die Täter die Räder zurückließen, ist noch unklar. Die Polizei in Naila (09282-97904-0) bittet um Zeugenhinweise.