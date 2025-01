Mehrere Autos auf Gelände eines Autohauses in Flammen

Auf dem Hof eines Autohauses brennen auf einmal mehrere Fahrzeuge. Die Feuerwehr rückt aus und kann das Feuer löschen. Doch es entsteht ein hoher Schaden.

Bei einem Brand eines Autohauses in Hof in Oberfranken ist ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, brannten am Mittwochabend drei nebeneinanderstehende Autos auf dem Gelände des Autohändlers. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. (dpa/lby)