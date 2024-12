Rätselhafter Unfall bei Sulzbach-Rosenberg

Eine ausgefallene Ampel im Bereich der Krötenseekreuzung hat am Montag in …

Ausgefallene Ampel sorgt für Verkehrschaos Eine ausgefallene Ampel im Bereich der Krötenseekreuzung hat am Montag in …

Ausgefallene Ampel sorgt für Verkehrschaos Eine ausgefallene Ampel im Bereich der Krötenseekreuzung hat am Montag in …

Ein 92-Jähriger hat am Mittwoch auf einem Parkplatz in Sulzbach-Rosenberg …

92-Jähriger verwechselt Gas und Bremse Ein 92-Jähriger hat am Mittwoch auf einem Parkplatz in Sulzbach-Rosenberg …

92-Jähriger verwechselt Gas und Bremse Ein 92-Jähriger hat am Mittwoch auf einem Parkplatz in Sulzbach-Rosenberg …

Symbolfoto: Rafael Classen, pexels.com