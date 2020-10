Ralf Bühler wird neuer CEO bei Conrad

Ralf Bühler wird ab Januar neuer CEO bei Conrad Electronic in Hirschau. Er ist bereits in leitender Position in dem Unternehmen tätig.

„Gemeinsam mit meinen Geschäftsführungskollegen Jürgen Groth und Jürgen Kassel sowie der starken Conrad-Mannschaft, wollen wir Conrad zur führenden europäischen B2B-Beschaffungsplattform für technischen Betriebsbedarf ausbauen”, beschreibt Ralf Bühler den zukünftigen Weg des Unternehmens. Conrad Electronic hat sich in den letzten beiden Jahren neu positioniert und legt seinen Schwerpunkt jetzt klar auf den Geschäftskundenbereich. Der bisherige CEO Werner Conrad wechselt als Vorsitzender in den Verwaltungsrat.