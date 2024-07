Rassismus-Verdacht bei Bayernliga-Spiel – Kripo ermittelt

Bei einem Fußballspiel in der Bayernliga soll es einen rassistischen Vorfall gegeben haben. Jetzt ermittelt die Kripo gegen Fans der SpVgg Bayern Hof.

Bei einem Fußballspiel in der Bayernliga sollen Hofer Fans einen gegnerischen Spieler rassistisch beleidigt haben. Zu den Äußerungen aus dem Fanblock der Heimmannschaft soll es am Samstag in der Schlussphase der Partie der Spielvereinigung Bayern Hof gegen den SC Eltersdorf in Hof gekommen sein, wie die Polizei mitteilte. Zuvor habe es einen Zweikampf am Spielfeldrand gegeben.

Der Heimverein distanzierte sich in einer schriftlichen Stellungnahme „von jedweder Art rassistischer Äußerungen, Beleidigungen oder sonst einem unsportlichen Verhalten“. Der Vorfall sei jedoch von den Hofern selbst „nicht wahrgenommen“ worden. Der SC Eltersdorf verurteilte die rassistischen Beleidigungen der bislang unbekannten Fans in einer Mitteilung „aufs Schärfste“: „Ein solches Verhalten hat weder auf dem Sportplatz noch sonst irgendwo in unserer Gesellschaft etwas verloren, und wir wünschen uns, dass wir ein solches Verhalten in Zukunft nicht mehr erleben müssen.“

Über den Vorfall hatten die „Nürnberger Nachrichten“ berichtet. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. (dpa/lby)