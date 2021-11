Raubüberfall auf Tankstelle in Regensburg

In Regensburg haben bislang unbekannte Täter gestern Abend eine Tankstelle überfallen und sind zu Fuß geflüchtet. Die Fahndung nach den beiden Unbekannten läuft.

Gegen 21 Uhr 15 betraten zwei schwarz maskierte Männer eine Freie Tankstelle in der Amberger Straße in Regensburg und forderten unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld. Der Tankstellenmitarbeiter händigte daraufhin einen dreistelligen Bargeldbetrag aus. Anschließend flüchteten die beiden Täter zu Fuß in Richtung Sattelbogener Straße. Der 22-jährige Tankstellenmitarbeiter blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei Regensburg entgegen.