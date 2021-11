Baumpaten für Winterzauber in Amberger Altstadt gesucht

Auch in diesem Jahr gibt es den Amberger Winterzauber. Ende November startet der Stadtmarketingverein mit dem Aufstellen von gut 200 Weihnachtsbäumen in der Altstadt. Pünktlich zum Start des Weihnachtsmarktes am 25. November sollen die Bäume verteilt sein.

Sie werden mit zahlreichen Lichterketten bestückt und dekoriert und laden dann zum Flanieren ein. Natürlich sucht das Stadtmarketing auch heuer wieder Baumpaten, um alle Weihnachtsbäume angemessen zu schmücken. Wenn Sie was Tolles beisteuern wollen, dann her damit.

Die bunten Kugeln und ausgefallenen Eigenkreationen waren bereits 2020 ein Hingucker. Von Privatpersonen über Kindergärten und Schulen bis hin zu Firmen sind wieder alle Interessierten eingeladen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Dafür reicht eine Mail, ein Anruf oder Nachricht in den sozialen Netzwerken an den Stadtmarketingverein. Nach kurzer Info und Absprache zum Baum kann losgelegt werden.