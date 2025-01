Regen in Aussicht – Temperaturen „zu mild“ für Januar

Trübe Aussichten für die nächsten Tage. Der Deutsche Wetterdienst sagt Nebel und gegen Ende der Woche auch Regen vorher. Was den Menschen in Bayern bevorsteht.

Mit einem vorhergesagten Wetterumschwung müssen die Menschen in Bayern wieder mal an ihren Regenschirm denken. Bevor sich am Donnerstag eine Kaltfront nähert, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Dienstag zunächst trübes oder nebliges Wetter in einigen Regionen vorher. Die geringste Chance auf Sonne haben die Menschen am Untermain und in Niederbayern. Abseits davon soll es zeitweise immer wieder wolkig bei Temperaturen zwischen ein und sechs Grad sein. Auch in der Nacht dürfte es weiterhin neblig werden.

Am Mittwoch lösen sich die meisten Nebel- und Hochnebelfelder auf, danach zeigt sich öfter auch mal die Sonne. Am längsten trüb soll es an der Donau sein. In der Nacht verdichten sich die Wolken dann, gebietsweise regnet es auch. Für Autofahrer gilt Vorsicht: Örtlich kann es dem DWD zufolge glatt werden.

Milde Temperaturen für die Jahreszeit

Ein sich von Westen nähernder Tiefausläufer vom Atlantik bringt am Donnerstag eine Kaltfront, wie ein Meteorologe sagte. Damit dürfte es tagsüber anfangs vielerorts glatt sein. Chance auf Schnee gebe es jedoch höchstens nur in den Bergen. Verbreitet ist Regen vorhergesagt, im Tagesverlauf dann auch stärkerer Westwind mit Böen.

Mit Höchsttemperaturen bis zu sieben Grad sei es „eigentlich zu mild“ für die Jahreszeit, sagte der Experte weiter. Auch zum Wochenende hin dürfte es in Bayern mild bleiben. Nachts hingegen gibt es stellenweise auch leichten Frost. (dpa/lby)

Das Wetter für die Oberpfalz