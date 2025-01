Wetter in Bayern: trüber Start, sonnige Aussichten

© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Viel Nebel und kalte Nächte erwartet der DWD am Wochenende in Bayern. Am Samstag und Sonntag soll sich auch vermehrt die Sonne zeigen.

Mit einem neblig-trüben Start ins Wochenende müssen die Menschen in Bayern rechnen, doch vermehrt wird sich auch die Sonne blicken lassen. Am Freitag werde es jedoch zunächst nur im Bergland sonnig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in München mit. Die Höchsttemperaturen liegen dabei zwischen minus zwei und plus fünf Grad. Bis zum Vormittag sollten Autofahrer und Fußgänger zudem vorsichtig auf den Straßen sein: Die Meteorologen rechnen örtlich mit Glätte durch Reif und überfrierende Nässe.

Diese Warnung gilt auch für die Nacht zu Samstag. Außerdem kann Nebel laut DWD eine freie Sicht auf den Straßen verhindern. Die Temperaturen sinken auf minus drei bis minus acht Grad, in Alpentälern bis auf minus zwölf Grad. Auch der Samstag startet der Vorhersage zufolge weiterhin neblig. Doch im Laufe des Tages zeigt sich vermehrt die Sonne bei Höchsttemperaturen bis zu zehn Grad im Bayerwald.

Nach einer weiteren nebligen Nacht mit Temperaturen bis zu minus zehn Grad, halten sich Nebel und Hochnebel laut DWD auch am Sonntagvormittag. Danach wird es überwiegend sonnig bei minus eins bis plus zehn Grad. (dpa/lby)

