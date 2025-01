Regensburg-Coach Patz geht von Hein-Verbleib aus

Bryan Hein ist eine der wenigen, positiven Überraschungen des SSV Jahn Regensburg in dieser Saison. Wird er deshalb im Winter noch abgegeben? Coach Patz hat eine klare Meinung.

Jahn Regensburgs Trainer Andreas Patz glaubt nicht an einen Wechsel seines Linksverteidigers Bryan Hein in der Winterpause. Er habe weder von dem Spieler noch von den Vereinsbossen etwas gehört und interessiere sich nicht für Spekulationen. „Ich gehe davon aus, dass er bleibt“, sagte der Coach vor dem Beginn der Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga mit dem Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen Hannover 96.

Der 23 Jahre alte Hein ist in einer bislang ganz schwachen Regensburger Saison, in der der SSV Tabellenletzter ist, einer der Lichtblicke. Die Oberpfälzer hatten vor Weihnachten überraschend 2:1 gegen Darmstadt gewonnen und sich damit Mut gemacht für die restliche Spielzeit im deutschen Unterhaus. (dpa/lby)