Regensburg: Festnahme nach Bombendrohung

Nach einer Bombendrohung gestern Mittag in Regensburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Der 53-Jährige rief die Notrufnummer an und sagte, dass in einem Geschäft am Regensburger Bahnhof eine Bombe positioniert wurde. Er forderte Geld. Das Geschäft wurde evakuiert. Eine Bombe konnte nicht gefunden werden. Der 53-Jährige wurde als Tatverdächtiger ermittelt und konnte in seiner Wohnung festgenommen werden. Er befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in eine Fachklinik eingewiesen. Die Kripo Regensburg ermittelt.