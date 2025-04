Regensburg: Zigarettenautomaten gesprengt

Nur kurz nacheinander knallte es in der Nacht auf Samstag in der Regensburger Innenstadt gleich zweimal. Zigarettenautomaten wurden durch Explosivstoffe gewaltsam geöffnet, um an die Kippen ranzukommen.

Zuerst war es am Freitagabend, gegen 23:30 Uhr in der Humboldstraße soweit, nur 30 Minuten später knallte es in der Prinz-Ludwig-Straße. Beim zweiten Mal beobachteten Zeugen zwei Tatverdächtige.

Die beiden Jugendlichen konnten zunächst vorläufig festgenommen und nach Abschluss der Polizeimaßnahmen an die Eltern übergeben werden. Inwieweit das Duo für die Sprengungen in Frage kommt, müssen nun die Ermittlungen klären.