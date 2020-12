Regensburg: Gottesdienst am Heiligen Abend im Dom

Für Gläubige sind die Weihnachtsgottesdienste ganz besonders wichtig – auch in Zeiten einer Pandemie.

Damit in diesem Jahr trotz strenger Hygieneauflagen möglichst viele Menschen im Regensburger Dom den Heiligen Abend feiern können, lädt das Domkapitel zu insgesamt vier Gottesdiensten am 24.12.2020 ein. Wer mit dabei sein will, muss sich vorher anmelden.

Es stehen jeweils 200 Plätze mit einem Abstand von 1 ½ bis 2 Metern im Dom zur Verfügung. Die musikalische Begleitung übernehmen die Regensburger Domspatzen und ein Ensemble ehemaliger Domspatzen.

Wer an einem der Gottesdienste teilnehmen möchte, benötigt eine Zugangskarte. Diese kann man von Mittwoch 9. Dezember bis Freitag 18. Dezember jeweils Montags – Freitags zwischen 12.00 und 16.00 Uhr im Infozentrum DOMPLATZ 5 unter 0941-597-1662 telefonisch reservieren.