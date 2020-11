Blue Devils landen Heimerfolg

Am Sonntagabend trafen die Blue Devils Weiden in der Eishockey Oberliga Süd auf den Bayernligaaufsteiger aus Landsberg. Die Riverkings, die sich aus einer 14-tägigen Quarantäne zurückmeldeten, verkauften sich teuer, konnten den letztlich auch verdienten 7:5 Heimerfolg der Weidner nicht verhindern. Trainer Ken Latta war vor allem mit dem letzten Drittel seiner Mannschaft zufrieden, dass sie mit 5:2 für sich entscheiden konnte.

Im ersten Spielabschnitt agierten die Weidner druckvoll und erzielten durch Homjakovs und Kirchberger zwei schön herausgespielte Tore. Dazwischen konnte Carciola für Landsberg verkürzen.

War es im ersten Spielabschnitt noch die mangelnde Chancenverwertung, die man den Weidner ankreiden konnte, so ließ die Mannschaft von Trainer Ken Latta im zweiten Abschnitt sämtliche Attribute eines erfolgreichen Auftretens vermissen. Es mangelte an Kampfgeist, an spielerischen Elementen und auch ein wenig an der Konzentration, so dass Landsberg nach dem Mitteldrittel nicht unverdient mit 3:2 in Führung lag.

Im letzten Drittel kamen die Blue Devils wie verwandelt aus der Kabine. Plötzlich spielte man wieder zügig und direkt zum Tor und nutzte auch die sich bietenden Torchancen. Nick Latta, Homjakovs und Schmidt schossen die Weidner binnen weniger Minuten in Front, eine Führung die sie bis zum Schluss, trotz einiger defensiver Fehler, nicht mehr hergeben sollten. Zwar konnte der Ex-Weidner Rypar noch einmal auf 5:4 verkürzen, doch Homjakovs mit seinem dritten Treffer und Palka machten den Sack zu. Daran änderte auch der fünfte Treffer der Riverkings durch Sturm nichts mehr.