Seit einigen Wochen schon treibt ein Exhibitionist auf einem Fahrrad im Westen von Regensburg sein Unwesen und belästigte immer wieder Frauen.

Die Polizei hatte in den letzten Wochen verstärkte Präsenz an den bisherigen gemeldeten Tatorten gezeigt. Am Freitagnachmittag gelang den Beamten dann der Durchbruch: Sie konnten den Sittenstrolch dingfest machen.

Laut Polizei hat der 26-jährige Regensburger sämtliche Belästigungen bereits gestanden.