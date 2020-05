Regensburg: Raubüberfall auf Hotel – Polizei setzt Belohnung aus

Zwei Unbekannte erbeuteten am 01. Mai in einem Hotel in Regensburg Bargeld und flüchteten anschließend. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer räuberischer Erpressung. Zudem hat das Bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung von 3.000 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, ausgesetzt.

Wie berichtet, waren die Gauner damals gegen 21 Uhr in die Rezeption des Hotels nahe der Steinernen Brücke gelangt. Sie bedrohten eine Angestellte unter Vorhalt einer Schusswaffe und forderten Bargeld. Die 20-Jährige übergab den beiden einen vierstelligen Betrag, der in einem Rucksack verstaut wurde. Die Männer türmten nachdem sie die junge Frau in einem Raum eingesperrt hatten. Hinweise zu dem Fall bitte an die Kripo Regensburg.

Beide Täter wurden wie folgt beschrieben:

– 170cm groß

– schlank aber kräftig

– bekleidet mit dunklen Kapuzenpullovern; einer trug eine schwarze Hose

– einer trug einen schwarzen Rucksack mit roter Nike-Aufschrift