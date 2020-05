Tödlicher Motorradunfall

Samstagmittag ist es bei Neutraubling im Landkreis Regensburg zu einem tödlichen Motorradunfall gekommen. Auf einer Behelfsbrücke in einer Baustelle auf der A3 ist die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer reduziert. Dort überholte der 56-jährige Motorradfahrer in Begleitung seines 15-jährigen Sohnes jedoch mit hoher Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge.

In einer scharfen Rechtskurve verlor er dann offenbar die Kontrolle über sein Motorrad und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er frontal mit einem Kleintransporter zusammen. Der Motorradfahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Auch sein 15-jähriger Sohn erlag später in einem Regensburger Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Kleintransporters kam unverletzt davon.

