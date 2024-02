Regensburger Fußballkneipe widmet 1 Jahr dem Guten Zweck

3 Jahrzehnte die gleiche Kneipe am gleichen Standort – genau das konnte die Kult-Fußballkneipe “Olle Gaffel” im Herzen der Regensburger Altstadt im Jahr 2023 feiern und betonte ganz deutlich, dass sie das den tollen Regensburger Bürgern zu verdanken hat.

Darum wollte Inhaber Raphael Birnstiel nicht nur feiern, sondern auch mal was zurückgeben an seine tolle Stadt und die Leute, die sie ausmachen. Er und sein Team hatten sich also eine besondere Aktion überlegt. Jeden Monat gab es ein ausgewähltes Aktionsbier, bei dem 1 Euro an eine gemeinnützige Organisation aus Regensburg und der Region gespendet wurde. Über das ganze Jahr konnte die Olle Gaffel so insgesamt 10.835 Euro an Spenden generieren und damit unter anderem die Rengschburger Herzen, das autonome Frauenhaus und drugstop unterstützen.