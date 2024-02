Am späten Freitagabend ist ein junger Autofahrer aus Neukirchen-Balbini im Landkreis Schwandorf von der Straße abgekommen und im Graben gelandet.

Der 21-Jährige war mit seinem Auto auf der sogenannten Rennstrecke in Richtung Neukirchen-Balbini unterwegs. In einer scharfen Linkskurve verlor er aus Unachtsamkeit die Kontrolle über seinen Wagen und landete im Straßengraben. Der junge Mann selbst blieb bei dem Unfall unverletzt. An seinem Auto entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.