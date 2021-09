RegioPlus Challenge: 7 Tage Essen und Trinken aus maximal 50 km Entfernung

7 Tage essen und trinken, was maximal 50 Kilometer um den eigenen Wohnort entstanden ist. Jede Zutat eines Gerichts sollte diese Voraussetzung erfüllen! Es fängt beim Apfel an und hört beim Z am Ende von Salz auf, vom Zucker ganz zu schweigen. Das ganze heißt „Regioplus Challenge“ und die Öko Modell Region Amberg ist dabei.

Wenn Sie Lust drauf haben, hier gibt es alle Infos: https://regiopluschallenge.com/