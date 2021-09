digitale Schnitzeljagd Amberg

Eine digitale Schnitzeljagd gibt es noch bis 17. Oktober in Amberg. Die Kommunale Jugendarbeit hat diese am ehemaligen Landesgartenschaugelände erstellt. Unterschiedliche Stationen und Aufgaben wurden mit Hilfe der App „Actionbound“ gebündelt und in einer Schnitzeljagd durch das LGS-Gelände zusammengefasst. Gespielt werden kann alleine oder in der Gruppe. Einfach die kostenlose App runterladen, QR-Codes an den Eingängen zum Landesgartenschaugelände scannen und los gehts. Die Schnitzeljagd dauert etwa zwei Stunden. Alle Infos dazu finden Sie hier: https://jugendarbeit.amberg.de/jugendarbeit/kinderfest/familienbound