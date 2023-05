Rehbock fährt im Streifenwagen mit

© Foto: Polizei Sulzbach-Rosenberg

Ein Rehbock ist am Dienstagmorgen in Sulzbach-Rosenberg in einem Streifenwagen mitgefahren.

Das verängstigte Tier hatte sich in die Stadt verlaufen und sprang aufgeregt zwischen Hofeinfahrten herum. Der Rehbock musste also in Gewahrsam genommen werden. Dabei blieb er zwischen einer Gartenhütte und einer Gartenmauer hängen.

Unter starkem Protest wurde das Tier an den Füßen gefesselt und in einen Streifenwagen gesetzt – neben ihm ein wachsamer Polizist. Mit Blaulicht gings dann ab in den Wald, wo er wieder in die Freiheit entlassen wurde.