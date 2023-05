Rekordfördersumme für Kommunalen Hochbau im Landkreis Tirschenreuth

Der Landkreis Tirschenreuth wird mit der Rekordfördersumme von 22,7 Mio. Euro für Kommunalen Hochbau vom Freistaat Bayern unterstützt.

as stellt eine bedeutende Investition in Schulen und Kindertageseinrichtungen dar. Die Zuweisungen wurden vom Bayerischen Finanzministerium bekanntgegeben. Der Landtagsabgeordnete Tobias Reiß begrüßt die Förderung und hebt besonders den Neubau der Realschule in Kemnath und den Bau einer Kindertageseinrichtung in Wiesau hervor. Die Mittel ermöglichen eine nahezu vollständige Deckung des gemeldeten Bedarfs. Insgesamt fließen 11,16 Mrd. Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich an Bezirke, Landkreise, Städte und Gemeinden.