Renitente Ladendiebe verletzen einen Helfer

Renitente Ladendiebe haben am Mittwoch in Regensburg einen Helfer verletzt. Ein Pärchen befand sich an dem Tag in einem Drogeriemarkt.

Die 27-jährige Frau, die an Krücken ging, steckte mehrere Parfüms in ihren Rucksack und übergab ihn an ihren 26-jährigen Begleiter, der das Geschäft verließ, ohne zu bezahlen. Eine Verkäuferin beobachtete den Diebstahl und lief dem flüchtenden Paar nach. Passanten wurden auf die Situation aufmerksam und wollten die Verkäuferin unterstützen. „Bonnie and Clyde“ wurden nun renitent. Die Frau übergab ihrem Begleiter eine Krücke und gemeinsam schlugen sie jeweils mit einer Krücke auf einen 36-jährigen Mann ein, der dabei leicht verletzt wurde. Eine Polizeistreife schnappte die beiden schließlich; sie sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Die Kripo ermittelt wegen räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung.