Kümmersbruck: Auf die Namen der Nachbarn bestellt

Fiese Masche in Kümmersbruck im Landkreis Amberg-Sulzbach! Betrüger haben dort auf die Namen der Nachbarn bestellt.

Einem Paketzusteller kam es am Donnerstagnachmittag sehr verdächtig vor, als er in einem Mehrfamilienhaus vom Nachbarn der Adressatin empfangen wurde und er das Paket angeblich in ihrem Auftrag annahm. Statt zu fahren, verständigte der Mann in Absprache die Polizei. Im Nachgang stellte sich Erstaunliches heraus. Denn in der Wohnung des „hilfsbereiten“ 38-Jährigen befand sich auch sein 37-Jähriger Freund und Komplize. Gemeinsam hatten sie auf die Namen der umliegenden Nachbarn mehrere Pakete bestellt und bereits abgefangen. Weitere Anwohner teilten zudem mit, dass auch sie Pakete zugestellt bekamen, obwohl sie nichts bestellt hatten. Die momentane Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 800 Euro. Aber die laufenden Ermittlungen wegen Urkundenfälschung und Betrugs sind ja noch nicht abgeschlossen.