Rentnerin mit Enkeltrick um 12.000 Euro betrogen

Mit dem Enkeltrick wurde am Donnerstag eine Rentnerin in Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel so richtig abgezockt. Sie verlor 12.000 Euro.

Die 87-Jährige hatte einen Anruf bekommen, dass ihre Enkelin angeblich vor dem Kindergarten eine schwangere Frau überfahren hätte. Die Enkelin müsste nun in Haft und sie solle eine Kaution von 26.000 € zahlen. Da die Enkelin kurz davor bei ihrer Oma war, um ihr Einkäufe zu bringen und tatsächlich anschließend in den Kindergarten gefahren war, glaubte die Rentnerin die Geschichte. Nach weiteren Telefonaten wurde das Geld bei der Rentnerin durch eine Frau abgeholt. Die Polizei in Marktredwitz ermittelt.