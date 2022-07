Büste von Max Planck in der Walhalla

Die Walhalla in Donaustauf im Landkreis Regensburg ist um eine Büste reicher. Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Kunstminister Markus Blume stellten am Freitag im Rahmen eines Festaktes, die neue Büste des Physikers Max Planck in der Ruhmeshalle vor.

Die Aufstellung der Büste wurde bereits im Dezember 2017 vom Bayerischen Ministerrat beschlossen. Der Nobelpreisträger Max Planck ist der Begründer der Quantentheorie und habe mit seinen Forschungen den Übergang von der klassischen zur modernen Physik eingeleitet, so der Ministerrat. Zuletzt wurde im Mai 2019 die Büste von Käthe Kollwitz aufgestellt. Übrigens: Jeder kann Vorschläge machen, welche Büste in der Walhalla aufgestellt werden sollte.