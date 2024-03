Rod Stewart: «Die besten Dinge kommen aus Deutschland»

© Joe Giddens/PA Wire/dpa

Rod Stewart – britischer Rockstar, Fußball- und Modelleisenbahn-Fan – schätzt an Deutschland den nach seinen Worten riesigen «Schatz an fantastischen Modellbahnläden». «Es ist wirklich großartig», sagt Stewart (79) in der deutschen Ausgabe des «Playboy».

«Jede etwas größere Stadt hat mindestens ein Geschäft, meist sind es sogar mehr. Es ist doch sowieso die alte Wahrheit: Die besten Dinge kommen aus Deutschland. Ich mag Deutschland wirklich sehr. Die Menschen sind wundervoll, das Essen ist ausgezeichnet, und das Bier ist fantastisch.» Deutschland sei «ein glorreiches Land».

Vorfreude empfindet der Musiker demnach entsprechend für den Deutschland-Teil seiner Tournee, die ihn von Mitte Mai bis Ende Juni durchs EM-Austragungsland führt. Das EM-Eröffnungsspiel Deutschland – Schottland am 14. Juni in München wird Stewart nach eigenen Worten als einziges Schottland-Spiel aber nicht live verfolgen können, weil er an dem Abend ein Konzert in Leipzig gibt. (dpa)