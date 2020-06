Roding: Software-Firma bringt Arbeitsplätze

Gute Nachricht für den Landkreis Cham. Die AVL Software and Functions GmbH aus Regensburg gründet in Roding einen neuen Standort. Die Entscheidung kommt nur sieben Monate, nachdem der Automobilzulieferer Continental die Schließung seines Rodinger Werkes mit rund 540 Beschäftigten spätestens 2024 verkündet hat.

Das Unternehmen beschäftigt rund 600 Mitarbeiter aus über 40 Ländern und entwickelt u.a. Lösungen in den Bereichen Software und Softwaresystementwicklung für Hybrid-, Elektro- und Verbrennungsantriebe, sowie Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz und Digitalisierung. Die Mitarbeiter am neuen Standort in Roding werden sich vor allem mit den Entwicklungen des autonomen Fahrens im ländlichen Raum beschäftigen.