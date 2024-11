Ronan Keating nimmt sich längere Auszeit in Australien

Ronan Keating ist mit seiner Familie vorübergehend nach Down Under gezogen – der Heimat seiner Ehefrau. Während der Auszeit will er neue Musik schreiben. Gibt es eine Rückkehr zu The Voice Australia?

Der irische Sänger Ronan Keating nimmt sich zusammen mit seiner Familie eine längere Auszeit in Australien. Der 47-Jährige sei zusammen mit seiner australischen Ehefrau Storm und den gemeinsamen Kindern Cooper (7) und Coco (4) unter anderem beim Sonnenbaden am weltberühmten Bondi Beach in Sydney gesichtet worden, nachdem die Familie zuvor gemeinsam Urlaub im bei Touristen beliebten Küstenort Byron Bay gemacht habe, berichteten australische Medien.

Seine Frau postete auf Instagram ein Foto, auf dem sie mit Ehemann und Kindern ausgelassen am Strand zu sehen ist. „Besser wird’s nicht“, schrieb sie und stellte unter anderem den Hashtag „#homesweethome“ dazu. „Ronan Keating hat offiziell in Australien Wurzeln geschlagen“, jubelte die Nachrichtenseite „News.com.au“. Wo sich der frühere Star der Band Boyzone genau niedergelassen habe, sei aber unklar.

Mehr Zeit mit der Familie

Bereits im August hatten irische Medien berichtet, der Künstler habe seine beliebte Radiosendung „Magic Radio Breakfast Show“ nach sieben Jahren aufgegeben, um mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Zunächst seien mehrere Monate in Down Under geplant, um Zeit mit der Familie seiner Ehefrau zu verbringen und neue Musik zu schreiben, wurde Keating zitiert.

Der Sänger („Life Is A Rollercoaster“) ist seit dem Jahr 2000 als Solokünstler unterwegs und hat weltweit mehr als 20 Millionen Tonträger verkauft. Bereits in der Vergangenheit war er in Australien aktiv, unter anderem als Jury-Mitglied in der Castingshow The X Factor und als Coach bei The Voice Australia. Nach australischen Medienberichten ist er im Gespräch, 2025 zu der beliebten Talentshow zurückzukehren. (dpa)