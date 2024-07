Rucksack vergessen – Mann zieht an Notbremse

Ein Mann hat einen Zug in der Oberpfalz mittels Notbremse gestoppt – …

Mann stoppt nach Nickerchen Zug mittels Notbremse Ein Mann hat einen Zug in der Oberpfalz mittels Notbremse gestoppt – …

Mann stoppt nach Nickerchen Zug mittels Notbremse Ein Mann hat einen Zug in der Oberpfalz mittels Notbremse gestoppt – …

Weil niemand aussteigen wollte, ist ein überfüllter Zug am Schwandorfer …

Bundespolizei räumt überfüllten Zug in Schwandorf Weil niemand aussteigen wollte, ist ein überfüllter Zug am Schwandorfer …

Bundespolizei räumt überfüllten Zug in Schwandorf Weil niemand aussteigen wollte, ist ein überfüllter Zug am Schwandorfer …

Foto: Armin Weigel/dpa