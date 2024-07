Schummler bei Führerscheinprüfung erwischt

Eine 23-jährige Frau wollte am Mittwochabend in Burglengenfeld im Landkreis …

Schneller Ermittlungserfolg nach Diebstahl bei Handykauf Eine 23-jährige Frau wollte am Mittwochabend in Burglengenfeld im Landkreis …

65-Jährige fällt auf falschen Microsoft-Mitarbeiter herein Eine 65-jährige Frau aus Schwandorf ist am Freitag einem falschen …

Aggressiver Autofahrer bedroht Kinder Ein aggressiver Autofahrer hat am Montag in Burglengenfeld im Landkreis …

Foto: PI Burglengenfeld