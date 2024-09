Sie wollen sich für die Seerettung engagieren? Bereits zum vierten Mal ruft ein breites Bündnis aus zivilen Organisationen am Sonntag (29.09.) zum deutschlandweiten Spendenlauf “Run for Rescue” auf.

Mit dem Event soll ein klares Zeichen gegen das Sterben im Mittelmeer und für die Schaffung von sicheren Fluchtrouten gesetzt werden. Auch in Regensburg gehen Menschen um 11 Uhr bei der Steinernen Brücke für den guten Zweck an den Start. Organisiert wird der Run for Rescue in Regensburg dieses Jahr von Sea-Eye und der Seebrücke. Einen Link mit allen Infos finden Sie hier: https://runforrescue.org/.