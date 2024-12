Rund 60 Rinder verenden bei Stallbrand

Als Feuerwehr und Polizei eintreffen, steht eine Stallung in Flammen. Nicht alle im Stall stehenden Tiere können von den Einsatzkräften gerettet werden.

Bei einem Brand im Landkreis Amberg-Sulzbach sind etwa 60 Mastrinder in den Flammen verendet. Als die Einsatzkräfte am Sonntag an der Stallung in Hirschau ankamen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand, wie die Polizei mitteilte. Laut Besitzer standen demnach rund 80 Tiere im Stall, nur 20 von ihnen konnten gerettet werden. Neben Feuerwehr und Polizei sei auch ein Tierarzt im Einsatz gewesen. Menschen seien nicht verletzt worden.

Die Brandursache war zunächst unklar, eine Brandbegehung soll heute stattfinden. Der Schaden wurde von der Polizei auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Staatsstraße in der Nähe des frei stehenden landwirtschaftlichen Anwesens wurde zeitweise wegen des Brandes gesperrt. (dpa/rr)