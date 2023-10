SAD: Autodiebe knacken zwei Fahrzeuge

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Autodiebe in Burglengenfeld und Maxhütte-Haidhof zugeschlagen.

Die Unbekannten konnten einen Audi SQ5 Am Kornfeld in Maxhütte-Haidhof und einen BMW X5 in der Augustenstraße in Burglengenfeld gewaltfrei öffnen und davonfahren. Die Autos waren in beiden Fällen in der Hofeinfahrt geparkt.

Die Fahrzeuge hatten jeweils einen Zeitwert im mittleren fünfstelligen Bereich und waren mit Keyless-Go-System ausgestattet. Einen weiteren BMW in Maxhütte-Haidhof konnten die Täter aber nicht öffnen. Die Kripo Amberg ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.