Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall im Raum Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg schwer verletzt worden.

Der 60-Jährige wollte von Röckenricht kommend in die Kreisstraße AS 39 einbiegen. Dabei nahm er einer 37-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt, so dass die beiden Fahrzeuge zusammenstießen. Das Motorrad wurde durch die Wucht des Aufpralls ca. 10 Meter in eine Wiese geschleudert.

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwerverletzten Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Ein Unfallsachverständiger wurde zur Klärung der Ursache verständigt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 23.000 Euro geschätzt.