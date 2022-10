Schafe fielen offensichtlich Wolf zum Opfer

Am Mittwoch wurden im Gebiet des Manteler Forstes im Landkreis Neustadt an der …

Schafe im Manteler Forst von Wolf gerissen? Am Mittwoch wurden im Gebiet des Manteler Forstes im Landkreis Neustadt an der …

Schafe im Manteler Forst von Wolf gerissen? Am Mittwoch wurden im Gebiet des Manteler Forstes im Landkreis Neustadt an der …

Baumpflanzaktion in Fuchsmühl Speierling, Edelkastanie, Elsbeere und Wildbirne. Das sind nur vier der …

Baumpflanzaktion in Fuchsmühl Speierling, Edelkastanie, Elsbeere und Wildbirne. Das sind nur vier der …

Foto: © Oberpfälzer Wald – Matthias Kunz