Schaurige Erlebnisführungen in Burglengenfeld

Ein bisschen Grusel gefällig in der dunklen Jahreszeit? Dann sollten Sie demnächst mal in Burglengenfeld im Landkreis Schwandorf vorbeischauen. Dort läuft ab 29. November an vier Terminen ein Mysterienspiel unter dem Motto „Rauhnächte in der Oberpfalz“.

Dort begegnen Ihnen schaurige Gestalten wie der „Thammer mi`m Hammer“ oder die Bluadige Luzier“. Die Gäste lernen den gesamten Rauhnacht-Zyklus von der ersten Nacht am 29. November bis zur größten am 6. Januar kennen. Wer mit dabei sein will, der kann sich online anmelden.

Termine sind am 28. November 2021, 12. Dezember 2021, 26. Dezember 2021 sowie 5. Januar 2022. Treffpunkt ist jeweils um 18 Uhr vor dem Hauptportal der Vituskirche in Burglengenfeld. Die Erlebnisführung kostet acht Euro pro Person. Die Führung ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.