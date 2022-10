Bei einem Scheunenbrand am Samstagnachmittag (08.10.) in Hummeltal im Landkreis Bayreuth ist ein Sachschaden von ca. 200.000 Euro entstanden.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern. Personen wurden nicht verletzt und in der Scheune befanden sich zum Glück auch keine Tiere. Was genau sich in der Scheune befand und wie der Brand entstanden ist, müssen nun die Ermittlungen der Kripo Bayreuth klären.