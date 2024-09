In Oberfranken werden nach einem Scheunenbrand in Neuhaus im Kreis Hof immer wieder Kühe gesichtet, die verstört herumirren. So auch gestern im Bereich der Ortsverbindungsstraße zwischen Berg und Rothleiten.

Es wurde versucht das Tier einzufangen, jedoch durchbrach dieses die Menschenkette und verschwand in ein angrenzendes Waldstück. Die Suche nach dem Tier auch mittels Drohnen brachte keinen Erfolg. Wer freilaufende Kühe sichtet, soll dies bitte der Polizei in Naila (09282-979040) melden.