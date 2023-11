Schirmerkapelle in Tirschenreuth verwüstet

In Tirschenreuth ist die „Schirmerkapelle“ in der Rothenbürger Straße im Zeitraum vom 20. bis 27. November massiv verwüstet worden.

Der oder die Täter schlugen dabei sämtliche Fensterscheiben ein. In der Kapelle wurden ein Altar und mehrere Heiligenfiguren aus dem 19. Jahrhundert beschädigt oder zerstört. Die Türe war verschlossen. Deshalb muss die Aktion von außen durch einen langen schmalen Gegenstand erfolgt sein. Der Sachschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Hinweise zu dem Fall bitte an die Polizei in Tirschenreuth.