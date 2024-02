Schneemann “Jakob” diesmal aus Heuballen

In Bischofsgrün im Fichtelgebirge ist am Freitag ein riesiger Schneemann gebaut worden.

Allerdings ist «Jakob» in diesem Jahr nicht aus Schnee, sondern aus Heuballen gemacht, die mit weißer Folie umwickelt sind. Ein Landwirt hatte die 30 Ballen gespendet, weil es in diesem Jahr zu wenig Schnee gibt. Seit 1986 baut ein Team aus freiwilligen Helfern in dem Ort im Kreis Bayreuth jedes Jahr kurz vor Fasching einen Schneemann am Marktplatz. «Jakob» ist diesmal nicht zwölf, sondern etwa acht Meter hoch und trägt Hut, Knöpfe und Schal.