Schnellteststationen in Weiden eröffnet

In Weiden gibt es jetzt zwei zusätzliche Schnellteststationen.

Im NOC und im alten Rathaus in der Weidener Innenstadt wird in Zukunft getestet. Ursprünglich war seitens der Stadt angedacht, sich am Tübinger Modell zu orientieren, um mehr Öffnung durch Tests ermöglichen zu können. Jetzt werden die Tests gebraucht, um überhaupt per Click and Meet einkaufen gehen zu können. Die Teststation im NOC wird von Synlab betreut, die im alten Rathaus durch die Malteser. Bei beiden Stationen ist es möglich, auch spontan vorbeizukommen. Dennoch wird eine Anmeldung empfohlen.

Die Öffnungszeiten und mehr Infos zur Anmeldung finden Sie hier.